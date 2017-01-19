Степанакерт, 19 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Конституционный референдум состоится в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 19 января, президент республики Бако Саакян.

President.nkr.am Церемония инаугурации Президента НКР Бако Саакяна 07.09.2007

«19 января президент Бако Саакян подписал указ о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах. Согласно указу, принимая за основу согласие Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики на инициативу президента НКР о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах, референдум по проекту Конституции Республики Арцах назначен на 20 февраля 2017 года», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

17 января проект новой Конституции одобрил парламент Карабаха. 20 депутатов проголосовали за проект, 7 — «против», при 1 воздержавшемся.

По мнению карабахской оппозиции, под предлогом реформирования Конституции власти республики прокладывают дорогу для Бако Саакяна, полномочия которого истекают 19 июля 2017 года, после чего он, по действующему Основному закону, не смог бы баллотироваться на третий срок.

По вынесенному же на референдум проекту Конституции, нового президента в этом году изберет действующий парламент, а новые выборы пройдут уже в 2020 году, но тогда Бако Саакян уже сможет выдвинуть вновь свою кандидатуру. Так образом, действующий глава республики, который занимает этот пост с 2007 года, может быть президентом до 2030 года. Во всяком случае, по проекту новой конституции юридических преград у него больше не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте новой Конституции, как и раньше, будет 12 глав, но вместо нынешних 146 статей будет 175. По словам главы комиссии по конституционным реформам, основная часть новых статей будет касаться прав человека.

В новой Конституции Нагорно-Карабахская Республика будет называться Республика Арцах. Во втором пункте статьи 1 говорится, что названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика тождественны.