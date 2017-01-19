Воронеж, 19 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В центре Воронежа на голову девушки, шедшей по тротуару, обрушилась ледяная глыба. В результате девушка оказалась в больнице — сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская 19 января.

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ЧП произошло 16 января, около одного из домов по улице Кольцовской. 22-летняя девушка шла по тротуару, когда ей на голову рухнула ледяная глыба. Очевидцы вызвали скорую, девушку госпитализировали.

Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, ей поставлен предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести. По данным медицинских работников ее состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Между тем, сегодня на сайте мэрии Воронежа появилось обращение к воронежцам с просьбой быть осторожнее и по возможности не подходить близко к стенам зданий.

«Если на вашем доме образовались снежные навесы и наледи, необходимо обратиться, в первую очередь, в обслуживающую организацию, которая должна отреагировать на ваше сообщение, либо в управу района», — говорится в сообщении. Здесь же поясняется, что, в соответствии с нормативами, ответственность за ликвидацию сосулек, наледей на крышах домов несут обслуживающие организации.

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Воронеж, в январе 2017 года от снега и наледи управляющими компаниями очищены кровли 250 многоквартирных домов — для такого города как Воронеж, это, конечно, ничтожно мало.

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Добавим, что 17 января качество работы коммунальщиков — в части уборки снега на улицах — обсуждалось на совещании губернатора. Тогда глава региона резко раскритиковал работу мэрии, отметив, что предложения по усовершенствованию уборки снега нужно было вносить в начале сезона, а не в его середине.

Между тем, воронежцы жалуются, что передвигаться даже по центру города крайне затруднительно. Так, на улице Комиссаржевской, по свидетельству горожан, из-за огромных сосулек и нечищеных тротуаров передвигаться приходится по проезжей части — с риском для жизни.