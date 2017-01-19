Москва, 19 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Госдуме готовы воспринимать рациональные предложения банков по технологии перевода выплат бюджетникам на карту «Мир», но принципиально это решение, как и сроки его реализации, пересмотрены не будут. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 января глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя планы ряда банков по подготовке письма главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить требование о переводе денежных средств бюджетникам на карту «Мир».

Banki.ru Карты «Мир»

«У нас принят закон о создании НСПК, и решение о том, что бюджетникам должны перечислять деньги на карту «Мир», было в том законе прописано, и это в том числе было сделано в ответ на недружественные действия международных платежных систем, которые не стали работать с рядом эмитентов этих платежных карт», — напомнил он.

«Понятно, что VISA и Mastercard выполняли решения американской администрации. Мы дали режим максимального благоприятствования для работы международных платежных систем в стране, но, когда такие (недружественные) действия были приняты, то в ответ было принято решение, что в ответ была создана своя система, что бюджетники будут обслуживаться в рамках этой системы. Просто сроки не были обозначены, потому что структура не была готова, не было понятно, когда это можно будет реализовать», — уточнил парламентарий.

Сейчас, по мнению ЦБ, созданы все условия для того, чтобы перевести обслуживание бюджетников на карту «Мир», подчеркивает депутат. «К концу года вся инфраструктура уже полностью заработает. Поэтому 1 января следующего года такой перевод начнется. Никакой проблемы, по мнению ЦБ, нет», — говорит Аксаков.

«Нет никаких оснований считать, что решения, прописанные в законе, будут пересмотрены», — добавил он.

Аксаков выразил сомнения в том, что письмо банкиров будет создано и направлено в ЦБ. «Во-первых, по моей информации, такого письма не будет. Во-вторых, если оно будет, мы будем его внимательно изучать, и если там будут рациональные предложения — не по срокам введения и не по принципиальному вопросу перевода бюджетников на карту «Мир», а по технологии реализации этой идеи, то естественно, мы это будем воспринимать для того, чтобы не создавать проблем», — пообещал глава комитета.

Ранее стало известно, что «Альфа-банк», «Открытие», Промсвязьбанк и ряд других крупных банков подготовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты «Мир». Банкиры считают, что такое требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру, пишет «Коммерсант».