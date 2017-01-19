Москва, 19 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Законопроект о декриминализации побоев близкими лицами комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января. Ко второму чтению изменилось название документа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации «шлепков». Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 января.

Закон резонансный, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы исходим из того, что вмешательство в семью недопустимо, это вопрос очень тонкий и, конечно, при рассмотрении во втором чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса», — заверил Володин.

Вместе с тем большинство граждан РФ осуждают физическое насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на сайте центра. Инициативу смягчить наказание за побои и перевести данное нарушение из разряда уголовных в административное поддерживают 59% российских граждан. Выступили против смягчения 33%. По мнению 41% опрошенных, принятие подобного закона окажет положительное влияние на снижение насилия в семье. Однако 13% граждан выразили мнение, что, наоборот, число побоев увеличится, а 40% полагают, что смягчение ничего не изменит. При этом 70% респондентов высказались против побоев, 19% допустили применение физической силы в семье в отношении жен, детей или мужей.