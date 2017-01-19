Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Конституционный суд России имеет самое доброжелательное отношение к европейскому правопорядку, который определяется Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, однако ее толкование не должно противоречить российской Конституции. Об этом заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин после оглашения постановления КС по «делу ЮКОСа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ, Главный зал

Напомним, Европейский суд по правам человека требовал от России выплатить бывшим акционерам нефтяной компании 1,86 млрд евро компенсации, но КС счел, что это будет противоречить Основному закону России и разрешил органам власти РФ не выплачивать присужденную компенсацию.

Валерий Зорькин отметил, что Конституционный суд РФ сотни раз в своих решениях ссылался на постановления Страсбурга, и даже в случае попыток оспорить постановления ЕСПЧ со стороны Министерства юстиции, например, по делу «Анчугов и Гладков против России», КС находил определенные компромиссы с ЕСПЧ.

«КС не настроен на то, чтобы взять и задавить Страсбургский суд. Кто мы такие? Где Страсбург и где мы, что называется. Но сегодня состоялось такое «двойное крещение» — это первое решение в истории Конституционного суда, когда Конституционный суд прямо не согласился со Страсбургом», — сказал Зорькин.

Он заметил, что у акционеров ЮКОСа остается возможность получить некоторую компенсацию за счет реализуемого имущества компании. Это позволяет Гражданский кодекс РФ. Хотя пятилетний срок, в течение которого это можно было сделать, уже истек, по мнению Зорькина, может быть учтен тот факт, что дело «застряло» в ЕСПЧ на 10 лет.

В сумму 1,86 млрд евро ЕСПЧ закладывал компенсацию ретроспективных штрафов за уклонение от уплаты налогов, а также за 7-процентный исполнительский сбор, то есть, по сути, новый штраф. КС РФ не согласился с такой интерпретацией. Если налогоплательщик предпринимал беспрецедентные действия, чтобы уйти от налогов, то власти имели право действовать «наиболее эффективно», считает Конституционный суд. Заметим, на момент ликвидации компании ЮКОС остался должен 227 млрд рублей.

Зорькин также обратил внимание, что обращение в ЕСПЧ возможно только после того, как исчерпаны все способы отстоять свою точку зрения в национальных судах. Минюст России полагает, что акционеры ЮКОСа отказались от такой возможности, в Страсбурге же, судя по всему, посчитали, что имевшиеся способы были исчерпаны.

«Мы что, должны спорить с ними, мол, нет, вы не правильно посчитали? Я думаю, что это фактически превратит Конституционный суд в надзорную инстанцию. Мы не надзор за Страсбургом. Но речь идет о том, что существуют во времени и пространстве два публичных правопорядка: порядок, образуемый Конвенцией, и порядок нашей Конституции. Россия ратифицировала Конвенцию, полагая, что нет никакого противоречия. Следовательно, и толкование не должно противоречить», — сказал Зорькин.

По его словам, юридически ни один акционер ЮКОСа не имеет права требовать компенсации у государства, так как акционерное общество построено по модели, согласно которой акционеры принимают на себя все последствия того, что делает руководящий орган компании. Зорькин напомнил, что международные аудиторские фирмы приходили к выводу, что уплата налогов ЮКОСом не соответствует духу и требованиям российского законодательства.

«Акционеры должны были предпринять какие-то действия. Но акционеры считали так, что, раз они денежки получают по акциям, так и что же волноваться? Любишь кататься — люби и саночки возить, не ссылайся потом на то, что ты не успел этого сделать. Так действуют все акционерные компании. Конечно, с точки зрения высшей справедливости, одно дело — члены руководства компании, которые утянули от налогообложения миллиардные суммы, и другое — рядовой акционер, который не принимал в этом участия вообще, и он ни сном, ни духом, что называется. В этом смысле он имеет право условно называться добросовестным. Но он не имеет права от государства требовать», — сказал Зорькин.

Свобода предпринимательства предполагает, что государство не несет ответственности за внутренние взаимоотношения между акционерами и руководством компаний. Но Россия может проявить добрую волю и выплатить некие суммы обманутым акционерам, если все же неучтенное имущество и счета ЮКОСа существуют.

«Если происходит разблокирование счетов, еще вдруг появляется богатство это, то, если деньги и имущество принадлежали компании, то они должны быть возвращены, изъяты, и долг всех государств сделать это, чтобы была запущена справедливая процедура дораспределения оставшегося имущества перед кредиторами и акционерами», — пояснил Зорькин.