Окленд, США, 19 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете переиграли «Оклахому Тандер». Встреча, прошедшая 18 января в Окленде, завершилась со счетом 121:100.

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Героем встречи в составе хозяев площадки стал Кевин Дюрант, набравший 40 очков. Самым результативным у гостей оказался Расселл Уэстбрук (27 баллов).

Таким образом, «Голден Стэйт» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» пока занимает шестую позицию.

Регулярный чемпионат НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Оклахома Тандер» (Оклахома) — 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22).

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