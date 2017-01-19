Москва, 19 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за хулиганские действия на пассажирском транспорте комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР В транспорте

В соответствии с поправками будут наказывать по уголовному кодексу не только авиадебоширов, но и нарушителей спокойствия на любом общественном транспорте — в автобусе, маршрутке, поезде, даже метро и электричке. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы. За те же деяния, совершенные группой лиц, преступникам будет грозить до семи лет, за хулиганство на транспорте с применением взрывчатых средств — до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящий санкции для авиадебоширов. Попарвками в статью 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», согласно которым хулиганские действия, создавшие угрозу безопасности транспортных средств должны наказываться штрафом в 80 тысяч рублей или лишением свободы на три года. За авиадебош предлагалось установить наказание в виде семи лет тюрьмы, а в случае гибели людей при этом — до 10 лет.