Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова на письмо депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника, которое было адресовано губернатору города. Для решения всех спорных вопросов по собору будет создана специальная рабочая группа.

Исаакиевский собор

В своем письме, направленном за день до того, как стало известно о решении Георгия Полтавченко передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ, Резник просил градоначальника сообщить свою позицию относительно судьбы собора. Однако депутату ответил заместитель губернатора, по поручению Полтавченко. Текст ответа Мокрецова распространил 19 января аппарат вице-губернатора.

В документе подчеркивается, что передача в безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности, предусмотрена федеральным законом № 327-ФЗ от 30 ноября 2010 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», причем этот закон «является нормативно-правовым актом прямого действия».

Процесс передачи РПЦ в безвозмездное пользование Исаакиевского собора будет осуществлен только после «детальной проработки» всех этапов этого сложного процесса. Для этого, напомнил Мокрецов, Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга разработан план-график подготовки к передаче Исаакиевского собора.

Кроме того, в администрации Санкт-Петербурга будет создана рабочая группа из числа представителей органов исполнительной власти, музейного сообщества, депутатов Законодательного собрания, представителей Министерства культуры РФ и РПЦ.

«Первоочередной задачей группы будет проработка проекта договора о сохранении музейных ценностей Исаакиевского собора, который после подписания станет неотъемлемой частью договора о передаче объекта в безвозмездное пользование РПЦ», — подчеркивают в Смольном.

Рабочая группа изучит финансово-экономические аспекты передачи собора, подготовит предложения по оптимальной модели взаимодействия РПЦ с бюджетным учреждением культуры «Государственный музей-памятник (ГМП) «Исаакиевский собор», в том числе вопросы использования опыта и знаний экскурсоводов, реставраторов и других сотрудников ГМП.

Только после получения выводов рабочей группы и изучения ее доклада будет издан нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

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10 января стало известно, что власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию. При этом в 2015 году Смольный по экономическим соображениям ответил на аналогичные требования отказом. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Петербург останется собственником собора.