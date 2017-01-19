Новосибирск, 19 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Исследователи Новосибирского государственного университета в ходе проведения экспериментов обнаружили условия, при которых можно получить новую модификацию метацетамола — аналога парацетамола. Структурный изомер парацетамола оказался менее токсичным и может использоваться в фармацевтике.

Nsu.ru Сибирские ученые обнаружили условия, при которых можно получить новую модификацию метацетамола – менее токсичного аналога парацетамола

Как рассказали ИА REGNUM в НГУ. Несколько лет назад исследователи вуза впервые в мире получили новую полиморфную модификацию метацетамола. А в ходе последующих экспериментов обнаружился интересный феномен — температурное «окно», при котором получается стабильная форма этого вещества. В университете считают, что работа учёных — первый шаг на пути разработки технологии получения новой формы метацетамола, который потенциально может использоваться в фармацевтике как менее токсичное вещество.

Исследование проводилось сотрудниками кафедры химии твёрдого тела НГУ совместно с учёными институтов Геологии и минералогии им. В.С. Соболева и Химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, а также с британскими коллегами из университета Эдинбугра.

Кандидат химических наук и.о. заведующего кафедрой химии твёрдого тела НГУ Денис Рычков рассказал, что ученые столкнулись с проблемой: новый полиморф получался не каждый раз, лишь в определённо заданных условиях. Например, если в эксперименте соблюдались все пропорции и условия, но менялась хотя бы форма сосуда (вместо пеницилинки чашка Петри большая по диаметру), то ничего не получалось. В ходе дальнейших исследований учёным удалось найти оптимальные условия, при которых новая форма метацетамола получается воспроизводимо.

Во время экспериментов исследователи обнаружили интересное явление. Обычно из расплава стабильной формы, после охлаждения получается либо метастабильная (то есть новая), либо стабильная форма. Всё зависит от скорости охлаждения: при низких выходит метастабильная форма, а если быстро охлаждать — стабильная.

«Мы провели эксперимент прискорости охлаждения 24 градусов минуту, 12 градусов, шести градусов и при шести —получилась новая форма. Казалось бы, всё, можно завершать эксперимент (потому что ясно, что низкие скорости охлаждения дают новую форму). Но научное чутьё подсказало, что не стоит останавливаться. Мы продолжили и когда сделали эксперимент при трёх градусах — у нас, вопреки ожиданиям, получилась первая форма, опять стабильная… Сначала мы подумали, что это ошибка. Переделали — оказалось воспроизводимо. Выходит, что есть, по сути, некое «окно» по скорости охлаждения — определённые условия, при которых получается новая форма метацетамола», — рассказал Рычков.

Статья о проведенной работе и о том, что в результате нее получилось, была опубликована в журнале Thermal Analysis and Calorimetry.