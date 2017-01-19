Сочи, Краснодарский край, 19 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Сочи открыта продажа билетов на четвертый российский этап королевских гонок Гран-при Формулы-1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Сочи Автодрома», мероприятие пройдет на курорте с 27 по 30 апреля.

Sochiautodrom.ru Гонки

Новшество этого года — однодневный билет. Зрители, которые хотели бы увидеть соревнование с нескольких трибун или имеют возможность посетить гонку только в один день, могут приобрести такой билет. Он будет действовать в пятницу, 28 апреля, и обойдется поклонникам автоспорта в 2 тыс. рублей.

Также для любителей гонок на больших скоростях организаторы подготовили скидки, акции и пакетные предложения. Так, зрители могут приобрести билеты на четыре, три и два дня. Доступны детские и семейные билеты, а также билеты для маломобильных групп населения. В период ранних продаж, с 19 января по 20 февраля 2017 года, будет действовать 10-процентная скидка.

Всех гостей Гран-при ждет насыщенная развлекательная программа в течение всего гоночного уикенда. Зрители российского этапа смогут посетить легендарную F1 Village, где продается эксклюзивная продукция команд Формулы-1, соревнования по экстремальным видам спорта, шоу мотокаскадеров, программы для детей, шоу поющих фонтанов и концерты с участием популярных исполнителей на Центральной площади Олимпийского парка.

Добавим, что участие в сезоне 2017 года примут 22 пилота, представляющие 11 команд.

«Сочи Автодром» был торжественно открыт 20 сентября 2014 года. За два года самую современную гоночную трассу Европы посетили более 650 тысяч человек, большая часть из них — 458 тыс. зрителей — поклонники Гран-при России Формулы-1.