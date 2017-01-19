Волгоград, 19 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Предполагаемый переезд Волгоградского областного краеведческого музея в здание бывшей пожарной каланчи вызвал обеспокоенность как у общественности Волгограда, так и у ведущих ученых региона. Накануне группа научных сотрудников и специалистов Волгоградского государственного университета, социально-педагогического и технического университетов направила обращение к местным властям. Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель археологической секции Волгоградского регионального отделения «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Евгений Круглов, под письмом подписались пять профессоров — Анатолий Скрипкин, Мария Балабанова, Елена Леонтьева, Владислав Мамонтов и Сергей Сидоров, а также четыре доктора и 18 кандидатов.

Vokm134.ru Волгоградский областной краеведческий музей

Обращение направлено губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета культуры Волгоградской области Виктору Гепфнеру, председателю Общественной палаты Волгоградской области Татьяне Гензе, а также главе исполкома ВРО «Общероссийский народный фронт» Роману Молдовану.

Ученые-историки просят сохранить краеведческому музею здания, в которых он располагается на данный момент — по проспекту Ленина 5А и 7 — в качестве базовых, отремонтировать и отреставрировать их с учетом современных требований к помещениям научно-музейных комплексов, а также предусмотреть создание в них помещений «золотой кладовой», реставрационных мастерских и архивохранилища.

Также подписанты считают необходимым отдать краеведческому музею все помещения в зданиях на проспекте Ленина, которые сейчас занимают посторонние организации и отдельные люди, освободив их только для нужд музея.

«А помещение в здании бывшей Царицынской пожарной части рассматривать исключительно лишь в качестве дополнительных. После проведения необходимой перепланировки разместить в них экспозиции, посвященные истории города с момента его основания до современности», — говорится в обращении.

«Выясняется, что в этом здании шесть или даже семь организаций: представительство президента, атомастерская, служба доставки суши, Автодор, какая-то строительная организация, ветеринарная клиника и комитет по транспорту. По крайней мере они все там значатся», — уточняет на своей странице в сети интеренет Евгений Круглов.

«Точно передаются только помещения комитета по транспорту, это всего 700 кв. м. Про остальные организации ясности нет — непонятно, на каких они условиях. Общая площадь старых помещений музея 5000 кв. м. В том, что это рейдерский грабеж, возглавляемый Героем России, сомнений больше нет. Да, все сотрудники музея — пенсионеры, а их большинство, сразу после переезда будут уволены. Так что и самого краеведческого музея в Волгограде уже не будет. С концепцией, без концепции, уже не так важно. Зато будут храмы, много храмов …» — продолжает Круглов.

Также ученые особо попросили местные власти в будущем проводить мероприятия по формированию концепции развития музея в тесном сотрудничестве с соответствующими специалистами и сотрудниками самого музея.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что Волгоградский областной краеведческий музей полностью будет перенесен в помещения Царицынской пожарной каланчи, и работа эта должна быть завершена до 9 мая 2018 года.

Возможная смена места расположения музея вызвала общественный резонанс. Так, гражданский активист и блогер Алексей Ульянов отметил, что «не против переезда, но против абсурда».

«В здание пожарной каланчи Царицына решили перевести Краеведческий музей. При этом здание с точки зрения пожарной безопасности, а также с точки зрения безопасного сохранения экспонатов, не соответствует выше заявленным требованиям. Прежде помещения должны быть подготовлены, а потом переезды. Хотя многие экспонаты могут его не выдержать», — уверен Ульянов.

Эксперты считают, что поспешный переезд может привести к непоправимым последствиям как для сохранности музейных коллекций, так и для развития в регионе исторической науки в целом.