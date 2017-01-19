Сан-Диего, США, 19 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток на генетическом уровне и сокращает продолжительность жизни, считают ученые из университета Калифорнии (Сан-Диего, США). Статья опубликована в American Journal of Epidemiology.

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Группа ученых провела исследование здоровья почти 1,5 тыс. пожилых женщин, возраст которых составлял на момент исследования от 64 до 95 лет.

Выяснилось, что теломеры (концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений. Они становятся короче при каждом делении клетки) у женщин, которые вели сидячий образ жизни, была в среднем на 170 «букв» короче нормы.

Пожилые женщины с короткими теломерами сидели по 10−13 часов в день. В среднем, их биологический возраст был на девять лет старше фактического. Для того, чтобы теломеры сокращались так же, как и у ведущих активный образ жизни, достаточно 30-минутной ежедневной зарядки.

Также на длину теломер влияют процессы в организме, происходящие в связи со стрессом, депрессией и бедностью. К аномально быстрому сокращению теломер ведет рост количества антиоксидантов в крови.