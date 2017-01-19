Вашингтон, 19 января, 2017, 21:36 — ИА Регнум. В среду, 18 января, США и Куба все же подписали договор о делимитации морской границы в Мексиканском заливе. Соглашение четко определяет территории, где располагаются богатые нефтью и газом месторождения. Об этом сообщили в госдепартаменте.

Carey Akin Буровая установка

Таким образом, американские и кубинские представители подписали договор, который четко обозначает границы двух стран на единственной оставшемся морском участке, где это ранее не было сделано. Речь идет о разделении территорий на континентальном шельфе на востоке Мексиканского залива на удалении более 200 морских миль (370 километров) от берега каждой из стран.

Однако договор еще должны ратифицировать сенаторы США. Только после этого он вступит в силу.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что США, Мексика и Куба хотели подписать договор о делимитации морской границы в Мексиканском заливе до вступления в должность избранного американского лидера Дональда Трампа. Это соглашение известно также под названием «дырка от бублика». Дело в том, что новый глава США не приветствует потепление в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, начавшееся в декабре 2015 года. Тогда, например, было открыто американское посольство на Кубе. Как отмечалось, заключение этого соглашение может создать трудности для Трампа, если он захочет прекратить налаживание отношений между США и Кубой.

Переговоры между тремя странами по поводу определения морских границ начались в середине прошлого года, к концу 2016 году их удалось завершить. Подразумевается, что страны имеют право использовать любые ресурсы, расположенные на территориях в 200 морских милях от берега. Шельф Мексиканского залива очень богат запасами нефти и газа, что и представляет особый интерес для США, Мексики и Кубы. Однако прежде чем начать разработку этих месторождений, страны должны договориться, как будут это делать. Такое соглашение уже есть между США и Мексикой, а между США и Кубой еще нет. Но подписанный в среду договор — важный шаг на пути к этому.

Напомним, что на шельфе Мексиканского залива сосредоточены значительные запасы нефтепродуктов и природного газа. Их добыча ведётся в основном с помощью вышек нефтедобычи/нефтедобывающих платформ. В конце 90-х годов на шельфе Мексиканского залива было открыто 14 крупных глубоководных месторождений. В 2000—2001 годы было открыто еще девять крупных месторождений. О наиболее крупных мир узнал в 1998—2001 годах, это такие месторождения как Mad Dog, Thunder Horse, Thunder HorseNorth, Trident, запасы каждого оцениваются более чем в 55 млн тонн нефти. В общей сложности в 1985—2001 годы открыто 218 месторождений, из которых 45 относятся к крупным — запасы каждого превышают 13,7 млн тонн нефтяного эквивалента.