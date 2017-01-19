Новосибирск, 19 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг назвал высокими шансы получения Новосибирском права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года (МЧМ-2023). Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Hcsibir.ru Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь»

«Шансы очень высоки. В Новосибирске очень любят хоккей. Решение о строительстве современной арены уже принято. Повторюсь, у меня нет сомнений относительно того, что наша страна проведет любой международный турнир на самом высоком уровне. Главное, чтобы нам позволили его провести», — сказал Ротенберг.

Напомним, ранее Федерация хоккея России подала в Международную федерацию хоккея на льду заявку на право проведения в Новосибирске Молодёжного чемпионата мира 2023 года.

«Заявка уже подана, мы хотим провести молодёжный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году. Город сейчас просто живёт хоккеем, даже на матчи молодёжных команд там собираются аншлаги, так что мы не сомневаемся в том, что, если ИИХФ выберет Новосибирск местом проведения турнира, зрительский интерес будет крайне высоким, — отмечал летом 2016 года первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, подчеркивая, что проведение международного турнира вызовет ажиотаж не только в Новосибирске, но и во всей России.

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Позже у Новосибирска появился конкурент в борьбе за проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году — американский город Баффало. Последний раз в России молодёжный чемпионат мира проходил в Уфе в 2013 году, победителем в нём стала команда США. Отметим, что Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2015/16 ХК «Сибирь» стал единственным клубом в Лиге, все домашние матчи которого прошли с аншлагом.