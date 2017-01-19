Краснодар, 19 января, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Обманутые краснодарцы, вложившие средства в покупку квартир в многоэтажках компании «Счастье», смогут справить новоселье уже в текущем году. Затянувшаяся стройка будет продолжена и уже, как обещает застройщик, в самое ближайшее время. Такая информация прозвучала на встрече заместителя главы Краснодара, курирующего вопросы строительства и архитектуры, Владислава Ставицкого с представителями дольщиков и застройщиком проблемных домов по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 и ул. Домбайской, 10. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы 19 января.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Строящийся дом

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Застройщик Давид Купрадзе подтвердил, что будет достраивать дома самостоятельно за счет средств, полученных от продажи части активов компании. По его словам, подрядчик, который будет доводить многоэтажки до 100-процентной готовности, уже найден. До конца января он должен завершить обследование домов и определится с объемом работ.

«Мы планируем, что по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 строительные работы активизируются в первых числах февраля, а еще через 10−14 дней — на объекте по ул. Домбайской, 10», — сказал Давид Купрадзе.

Дольщикам, которые приобрели квартиры как потом оказалось в проблемных домах, смогут получить заветные метры не раньше чем в через шесть-восемь месяцев. Именно столько требуется для завершения всех строительных и отделочных работ с учетом соблюдения технологических процессов.

Напомним, сдать в эксплуатацию несколько многоэтажных домов, в том числе, на улице Жигуленко и Домбайская — жилой комплекс «Территория счастья» — должны были в начале 2016 года. Однако стройка неожиданно встала. Как стало известно, генеральный подрядчик находится в стадии банкротства, а у страховой компании отобрана лицензия.

Как сообщало ИА REGNUM, уставшие ждать милости от застройщика дольщики в конце ноября 2016 года вышли на митинг, чтобы постучаться до местных властей. На встрече с главой Краснодара Евгением Первышовым жильцам долгостроев было обещано, что график достройки жилых комплексов «Территория счастья» будет разработан уже к середине декабря.