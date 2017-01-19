Москва, 19 января, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В ночь с 18 по 19 января в Москве состоялись Крещенские купания, в которых приняли участие порядка 140 тысяч человек. В местах купания дежурили спасатели, медики и полиция, работали полевые кухни, сообщили в столичном МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в купели у Храма на Чистом Вражке в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в купели у Храма на Чистом Вражке

Ночные богослужения состоялись в 345 храмах, церквях и монастырях столичного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в купели у Храма на Чистом Вражке

Безопасность купающихся обеспечивали 2,4 тыс. человек и более 180 единиц техники, в том числе 776 спасателей МЧС и волонтёров, 21 спасательное судно на воздушной подушке, 163 единицы автотранспорта и специальной техники, 1587 сотрудников полиции и 60 медицинских бригад. За время празднования не было отмечено ни одного несчастного случая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в купели у Храма на Чистом Вражке

Напомним, в этом году в столице подготовили более 60 специально оборудованных мест для купания.

Справка ИА REGNUM: Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. На Крещение во льду прорубаются проруби в виде креста, и их специально освящают церковнослужители. Для того, чтобы «смыть» с себя всё нечистое, в ледяную воду окунаются с головой, трижды перед этим перекрестившись и произнося «Во имя Отца и сына, и Святого духа». Те, кто не готов нырять в прорубь, могут набрать священную воду в храмах.