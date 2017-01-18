Ашхабад, 18 января, 2017, 20:54 — ИА Регнум. В регионах Туркмении все чаще фиксируются случаи падежа домашнего скота и птицы. Об этом сообщило радио «Азаттык» со ссылкой на местных жителей.

Крупный рогатый скот

«Обращает на себя внимание тот факт, что массовая гибель домашней птицы происходит не только в отдельных хозяйствах, но и в больших фермерских объединениях. По мнению местных ветеринаров, массовый падеж кур и коров, особенно в Дашогузе, связан со вспышкой сибирской язвы», — уточнило правозащитное издание.

В то же время, отмечает «CA-news» правительство и госорганы этой среднеазиатской страны ни коим образом не комментируют ситуацию с распространением особо опасного вируса и не информируют туркменистанцев о возможном возникновении эпидемии.

«В то же время собеседники в Ашхабаде сообщают о заметной активизации уличной торговли мясом и домашней птицы, а также на рынках столицы. Снизились и цены. Местные наблюдатели связывают это с желанием фермеров, опасающихся падежа животных, скорее избавиться от домашнего скота и птицы», — констатируют туркменские правозащитники.

ИА REGNUM напоминает, что сибирская язва — это особо опасная инфекционная вирусная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, а также человека. Характеризуется сильной лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи и лимфатических узлов. В настоящее время смертность при заболевании сибирской язвой достигает 1% — 2%.

Отметим, что основными переносчиками этой болезни в странах Средней Азии являются блохи, живущие на сусликах, обитающих в местности с естественными очагами сибирской язвы.