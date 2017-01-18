Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Смольный отказался согласовывать заявку группы граждан на проведение митинга на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Власти мотивировали свой отказ тем, что активисты общественной организации «Национально-освободительное движение» (НОД) успели подать свою заявку на митинг 28 января на том же месте. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фреска Исаакиевского собора

Тем не менее планы противников передачи Исаакия в руки РПЦ не изменились: они переформулируют заявку и проведут акцию, как и предполагалось, 28 января в 13:00 на Марсовом поле в формате «гайд-парка». Такие акции, согласно городскому законодательству, не требуют согласования, а носят уведомительный характер.

В аналогичном формате «гайд-парка» ранее проводились акция памяти Бориса Немцова и митинг против моста Ахмата Кадырова. Однако предельное количество участников массового мероприятия такого формата составляет лишь 200 человек. Штраф за превышение численности оплачивают организаторы акции.

В случае с предстоящей акцией по теме Исаакиевского собора таковыми выступили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и сопредседатель петербургского «ПАРНАСа» Андрей Пивоваров.

«Мы с Резником, Ковалевым и Пивоваровым скинемся на штраф за превышение численности. До встречи 28 января на Марсовом поле», — высказался «яблочник» Вишневский на своей странице в соцсети.

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Напомним, сегодня на фоне обсуждения планов передачи Исаакия Церкви в городском ЗакСе прямо во время пленарного заседания произошла стычка между депутатами. Парламент большинством голосов принял обращение министру культуры Владимиру Мединскому, в котором просит ускорить передачу храма.

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Спикер Вячеслав Макаров отказался дать время на поправки к документу, чего просили противники передачи, это вызвало волну возмущения, «яблочник» Михаил Амосов вскочил с места и принялся громко требовать поправок. К нему бросились единороссы, которые пытались как вербально, так и физически утихомирить его, в частности вице-спикер Анатолий Дроздов подбежал к Амосову со спины и принялся хватать его за руки. Позднее Макаров назвал это «конструктивной дискуссией».