Кишинёв, 18 января, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Румыния считает «неадекватными» заявления, сделанные в Москве президентом Молдавии Игорем Додоном, о намерении денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. Как заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, Бухарест продолжит поддерживать «европейский курс» Молдавии, несмотря на заявления молдавского президента.

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Йоханнис призвал Додона действовать в соответствии со своими конституционными полномочиями. «Республика Молдова нуждается в стабильности и продолжении реформ, которые важны для модернизации страны и поддержки европейского курса на благо молдавских граждан», — приводит слова румынского президента бухарестское государственное ИА Agerpres.

В свою очередь, в румынском МИД заявили, что «приняли к сведению» заявления Додона в Москве, и расценивает их как «неадекватные» и несоответствующие политическим реалиям и особым отношениям между Румынией и Молдавией.

«Продолжение процесса модернизации и реформ, а также реализация чаяний всех граждан Республики Молдова, требуют действий и ответственного отношения», — заявили в ведомстве. Там добавили, что сближение Молдавии с ЕС остается одним из ключевых приоритетов внешней политики Румынии.

Румынские СМИ, в свою очередь, больше всего возмутились «дерзкому» подарку, который преподнес Владимир Путин Игорю Додону, — карту исторической Молдавии XVII века — и комментарию Додона о том, что, заключая Бухарестское мирное соглашение в 1812 году, России не стоило ставить границу по Пруту, но включить в свой состав всю территорию Молдавского княжества. «Тогда наша страна была бы целостной», — добавил он, имея в виду исторические молдавские территории, которые сегодня входят в состав Румынии и Украины.