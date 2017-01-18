Москва, 18 января, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Главную оценку «Единой России» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за «Единую Россию», поддержали и программу партии. Именно поэтому в первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы.

Er.ru На XV съезде «Единой России»

«На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами правительства мы проанализируем: что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», — рассказал журналистам секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Названия площадок будут соответствовать разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

По окончанию работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии — Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, которое утвердит повестку съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные, напомнил Неверов. «Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким», — рассказал Сергей Неверов.

Что же касается Генерального совета (численный состав — 170 человек), то в в основу формирования будут предложены те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем съезде помимо порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретарей региональных отделений стали депутатами Госдумы и членами Совета Федерации). «В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%», — заявил Сергей Неверов.

Один из принципов формирование Генсовета — представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава Секретарей всех уровней в Генеральном совете, пояснил Неверов. Это секретари региональных отделений партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли реготделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат партии на выборах в Госдуму превысил 54,2%; секретари местных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной Думы по региону среди местных отделений и секретари первичных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной думы по региону среди первичных отделений из субъектов, не входящие в первые две категории. «Также в Генсовет будут предложены депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов», — сказал Неверов.

По окончанию съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и Президиум.

Для участия в работе съезда приглашены более трех тысяч человек, среди которых — члены партии, гости и представители СМИ.