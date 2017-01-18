Москва, 18 января, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Депутату Госдумы Валерию Газзаеву («Справедливая Россия») очевидно, что Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Minsvyaz.ru Эмблема чемпионата мира по футболу-2018

«Для меня очевидно, что Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, несмотря ни на какие доклады и заявления некоторых спортивных функционеров. Однако антидопинговая истерия, которая не заканчивается в западной прессе, создает негативный фон вокруг предстоящего события», — заявил Газзаев, комментируя слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что он не видит оснований отбирать у России право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Газзаева, заявления президента УЕФА об отсутствии проблем с допингом в России и о неосновательности любых попыток отобрать Мундиаль-2018 у России «выглядят чуть ли не единственным не ангажированным комментарием со стороны западных чиновников от спорта за последнее время. «Надеюсь, что голоса разума, подобные сегодняшнему выступлению Александера Чеферина, будут звучать все чаще и чаще», — сказал парламентарий.

Чеферин не видит «никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России Чемпионат мира 2018 года». «Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — сказал он.