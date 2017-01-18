Москва, 18 января, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Наибольшую активность проявляет та часть москвичей, которые заинтересованы в вопросах городского обустройства — в то же время не следует забывать о «низовом» уровне городских проблем, который связан с вопросами социальной справедливости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Шаповалов

«Существует по крайней мере две совершенно разные проблемы, связанные с разными социальными стратами общества — сложно нарисовать портрет москвича, как и, наверное, екатеринбужца, астраханца и прочих», — заявил Шаповалов.

«Это два разных уровня проблем. Уровень элитный, действительно связанный с созданием современной среды, парковками, транспортными проблемами, и уровень низовой — это проблематика социальной справедливости. Ее мы тоже не должны сбрасывать со счетов», — подчеркнул он.

Огромное число жителей, в том числе и мегаполисов, не сильно заинтересованы в вопросах городского обустройства, для них не так актуальны вопросы строительства храмов и платных парковок. «Совершенно очевидно, что для них существует и другая проблема — проблема доходов. Это более низкий уровень проблем, и он существует», — указал политолог

По его мнению, более активный гражданин — это прежде всего гражданин, которого затрагивают «элитные проблемы». Но в то же время сохраняется огромное количество проблем, связанных с идеями социальной справедливости. «И в условиях экономического кризиса он (этот фактор) будет сказываться в определенных сегментах мегаполисов в большей степени даже, чем в малых населенных пунктах», — считает Шаповалов.

18 января 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба». Эксперты отметили нарастание протестной активности в Москве накануне выборов. Эта активность связана с хозяйственной деятельностью городских властей, но в то же время не принимает политизированный характер.