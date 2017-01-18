Вашингтон, 18 января, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Ряд американских журналистов направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 18 января, сообщает телеканал RT.

Hans Письмо

В коллективном письме сказано, что в последние дни перед инаугурацией Трампа, журналисты хотели бы уточнить, как они видят отношение между новой администрацией и прессой.

Письмо написано от имени главного редактора журнала Columbia Journalism Review Кайла Поупа. В частности в письме журналисты выразили недовольство тем, что Трамп якобы препятствует их профессиональной деятельности.

Напомним, в ходе избирательной кампании большая часть американских СМИ выступала на стороне главной соперницы Трампа — Хиллари Клинтон. Ряд СМИ развязал кампанию травли Трампа. В этих СМИ Трампа поливали грязью и публиковали откровенную клевету на него.

После победы Трампа на выборах либеральные американские СМИ не успокоились.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.