Воронеж, 18 января, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Новое соединение материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа формируется в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 января в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Часть МТО

Как сообщается, формирование нового соединения уже началось. В его состав войдут автомобильные, ремонтные, дорожно-комендантские и понтонно-мостовые подразделения, а также трубопроводный батальон: всего около двух тысяч военнослужащих.

Как сообщается, подразделения нового соединения будут оснащены современной военной и специальной техникой. В частности, автомобилями повышенной проходимости и грузоподъемности на базе КамАЗ, в том числе предназначенными для перевозки на большие расстояния комплектов полевых магистральных трубопроводов (ПМТП), передвижными насосными станциями, разборными автодорожными и наплавными железнодорожными мостами, ремонтной техникой.

Местом дислокации называется Воронежская область, однако выполнять задачи обеспечения боеготовности войск ЗВО соединение будет на территории Центральной России.

Процесс формирования соединения планируют завершить до конца 2017 года.

Отметим, что в настоящее время в Богучарском районе ведутся работы по строительству военного городка для третьей мотострелковой дивизии.