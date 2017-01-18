Москва, 18 января, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Текущая политика московских властей в области дорожно-транспортной инфраструктуры — это болезненные, но необходимые меры для решения тех проблем, которые накопились еще со времен команды предыдущего мэра города Юрия Лужкова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявил старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Pixabay.com Московская пробка

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Зюзин

«Подчеркну, что транспортные проблемы в городе Москве от предыдущей команды накопились в таких объемах, что стало очевидно, что без кардинального их решения решать очень сложно», — заявил Зюзин.

Несмотря на то, что предыдущая команда ушла шесть лет назад, и те подходы, которые применялись ранее, были пересмотрены, «проблемы были таковы, что без кардинальных мер, в том числе мер, которые не вызвали бы протестной активности, нельзя было обойтись», считает он.

«В этом отношении те последствия, которые мы наблюдали (в виде всплеска протестной деятельности — прим. ИА REGNUM ), вполне закономерны», — подчеркнул эксперт.

Активизм, который в Москве наблюдается на локальном уровне, действительно во многом носит негативный характер, однако в то же время «есть и положительные примеры, когда люди организуются ради того, чтобы координировать транспортную политику в их районах, чтобы определять какие наиболее интересные проекты в области транспорта будут реализованы», отметил Зюзин.

В целом же те мероприятия, которые были реализованы в области наземного городского транспорта, велосипедной инфраструктуры во многом носят уникальный характер для российского опыта, поэтому и механизмы взаимодействия с общественностью, которые в этих условиях были отработаны в Москве, также имели свои сбои, подчеркнул старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ.

«Безусловно, при формировании таких механизмов в более длительный период Москвы они носят декларативный характер, не всегда могут влиять на конечное принятие решений. В любом случае, я думаю, что механизм этот будет работать, и в других городах сейчас используется опыт Москвы в области введения платных парковок, в области выделенных полос общественного транспорта, в области тех решений, которые непосредственно ставились перед городами при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018», — заявил Зюзин.

«Команда Ликсутова свой след оставляет. В этом плане в дальнейшем механизмы взаимодействия с общественными местными инициативами требует доработки, но транспортный комплекс развивается», — считает он.

18 января 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба». В повестке мероприятия стояли вопросы социально-экономической и политической ситуации в городах-миллионниках, взаимоотношения гражданского общества и городских властей.