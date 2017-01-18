Вильнюс, 18 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Первые военные из международного батальона союзников прибудут в Литву на следующей неделе, объявили сегодня, 18 января, представители Минобороны Литвы, которые созвали журналистов в город Рукла под Каунасом, где будут дислоцированы немецкие солдаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Немецкие солдаты в Каунасе. 1941

«Первые военные планируют приехать на следующей неделе, но их будет немного. Основная дислокация, тяжелое движение начнется в феврале», — сказал журналистам начальник Объединенного штаба генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас. По его словам, последние военнослужащие, входящие в состав батальона, приедут в Литву в июне. Собравшийся батальон сразу же примет участие в учениях «Железный волк», которые пройдут в том же месяце.

Всего в Литве планируется дислоцировать 1200 военных. Половину будут составлять военнослужащие Германии, которая будет руководить батальоном. В первой ротации батальона будет пять рот — штаба, обеспечения и три механизированные единицы. Как отмечает литовское агентство BNS, военнослужащие батальона привезут с собой тяжелую военную технику — около 13 танков Leopard 2 и 38 пехотных боевых машин, артиллерию, силы воздушной обороны малой дальности. Ротация военных батальона будет проходить каждые полгода. На протяжении некоторого времени военные союзников будут жить в Рукле, позже планируется их переселить в другое место. Литва предлагает Германии переселить батальон в военный городок, который планируется построить недалеко от Вильнюса.