Москва, 18 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Процедура передачи Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, равно как и ее сроки, никоим образом не зависит от министерства культуры России. Об этом в ведомстве заявили в ответ на обращение депутатов Законодательного собрания города, просивших ускорить передачу РПЦ музея-памятника, сообщает «Лайф».

Александр Семенов. На Исаакиевской площади. 1972

Дело в том, что собор находится в ведении властей Санкт-Петербурга, он входит в состав городского учреждения культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

«В этой связи решение вопроса о возможности и условиях передачи РПЦ указанных памятников архитектуры находится в ведении органов власти города», — пояснили в Минкульте.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января депутаты парламента Санкт-Петербурга в ходе заседания поддержали обращение к главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому с просьбой о скорейшей передаче Исаакия РПЦ. При этом в парламенте развернулась горячая дискуссия, едва не перешедшая в драку.

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