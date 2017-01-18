Москва, 18 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение числа мужчин-педагогов в школах, внес в Госдуму депутат Борис Чернышов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Автор предлагает молодым людям, имеющим средне-специальное образование, дать преимущественное право на зачисление на бюджетное отделение педагогических вузов без вступительных экзаменов — по программе бакалавриата, а также в магистратуру. При этом будущие учителя обязуются отработать минимум пять лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.

Однобокое воспитание ребенка только педагогом-женщиной влечет за собой явные гендерные перекосы, считает Чернышов, физкультуру, труд, историю, физику и математику, по мнению многих психологов, должны вести педагоги-мужчины. «Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика», — полагает парламентарий.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что увеличение количества учителей — мужчин позволит сделать процесс обучения гиперактивных детей более эффективным.

«Необходимо пересмотреть взгляды общества на учительский труд, сделав привычным в обыденном сознании людей утверждение, что учить детей — не только женское занятие», — считает автор инициативы.