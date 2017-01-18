Астана, 18 января, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Казахстан активно готовится к реформированию политической системы. Как сообщила 16 января вице-спикер Мажилиса (нижняя палата) парламента Гульмира Исимбаева, концепция с предложениями о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти будет выработана к концу января, уже в начале февраля ее представят общественности.

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«Сейчас каждая ветвь власти готовит свои предложения по этой части. Что касается парламента, то изменения некоторых его полномочий и передачи функций — эти предложения сейчас мы будем готовить. Верховный суд — по своей линии (будет готовить предложения — ИА REGNUM ), прокуратура — по своей линии», — пояснила Исимбаева.

Она также отметила, что о сроках внесения концепции на рассмотрение парламента пока говорить рано.

Чего стоит ждать от этой реформы? Об этом корреспондент ИА REGNUM побеседовал с казахстанским политологом Маратом Шибутовым.

ИА REGNUM: Какие полномочия нужно перераспределить между президентом, правительством и парламентом, с учетом того, что, как заявил Нурсултан Назарбаев 15 декабря, Казахстан был, есть и будет страной с президентской формой правления?

По идее, полномочия должны уходить от президента, из правительства и центральных исполнительных органов в парламент, маслихаты и местные исполнительные органы; также должна стать более независимой судебная власть. Но насколько это реализуемо, непонятно. Дело в том, что в нашей политической системе есть ряд «заглушек» и «рубильников», которые позволяют исполнительной власти руководить всеми остальными, и вот я посмотрю, будут ли убраны они или нет. Посмотрим на работу рабочей группы.

ИА REGNUM: В свете принятого решения о перераспределении полномочий, нужны ли кадровые перестановки?

Кадровые перестановки будут как минимум в конце месяца после оглашения Послания президента. После окончания работы группы — непонятно. По идее, как было в 2007 году, должны быть изменения в Конституцию, и их могут принять как парламентом, так и на республиканском референдуме. Если там что-то серьезное, могут и быть какие-нибудь кадровые изменения.

ИА REGNUM: С чем связано возвращение Марата Тажина на должность первого заместителя руководителя Администрации президента? Имеет ли это кадровое решение отношение к перераспределению полномочий?

Посмотрим, что ему поручат и как будет распределяться функционал внутри Администрации президента. Дело в том, что раньше должности первого заместителя не было, и чем он будет заниматься, публично пока не известно. Плюс посмотрим, кем его уравновесят. Пока Тажин не вошел в рабочую группу, значит, это не основная его задача как минимум. Будем ждать и смотреть.

ИА REGNUM: Стоит ли ожидать, с учетом обсуждаемой темы, прямой выборности акимов (губернаторов), хотя бы региональных?

Я думаю, что прямой выборности акимов пока не будет. Подождем, пока решится вопрос с внедрением бюджетов 4 уровня, и тогда посмотрим. Вся структура исполнительной власти будет против выборов, так что это очень трудный вопрос.

Напомним, о необходимости перераспределения полномочий глава государства заявил 15 декабря на торжественном собрании в честь 25-летия Независимости страны. По словам Назарбаева, новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности парламента и правительства за состояние дел в стране.

11 января, президент республики Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал указ о создании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А уже 13 января созданная по указу президента республики рабочая группа провела свое первое заседание. Группа состоит 12 человек, в числе которых руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков, генеральный прокурор Жакип Асанов, министр юстиции Марат Бекетаев, председатель Верховного суда Кайрат Мами и другие.