Москва, 18 января, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Москве прослеживается разделение городских властей и населением. Низкий процент поддержки мэра столицы Сергея Собянина связан с несформированными положительным образом главы города и месседжем в адрес граждан: что делается, как, для кого и зачем. Об этом заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, выступая сегодня, 18 января, в пресс-центре ИА REGNUM на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Анализируя модель взаимодействия московских властей с населением, эксперт напомнил о причинах развала СССР: «Власть и общество оказались разделены».

В этом контексте Евгений Сучков призвал обратиться к публикациям в сети интернет: «В сети дается четкая оценка действий власти. Ненависть прет. Мы возвращаемся к той модели, которая предшествовала развалу СССР».

В связи с этим директор Института избирательных технологий обратил внимание участников круглого стола на то, что у действующей власти отсутствует какая-либо идеология и образ «светлого будущего».

По мнению эксперта, многое в государстве держится на положительном образе президента России Владимира Путина: «Рейтинги фантастически высокие. Массовая поддержка есть, и она стабильна. Но что будет если с ним что-то случится?» В этом случае, как заявил Евгений Сучков, и сработает модель «они и мы», которая свидетельствует о разделении власти и общества.

Помимо этого, директор Института избирательных технологий отметил, что в Москве на сегодняшний день работает номенклатурное формирование элиты: «Посты занимаются не путем конкурсного отбора или борьбы, а с учетом интересов тех или иных лоббистских групп».

Параллельно такой тенденции наблюдается низкая явка на местных выборах и низкий уровень поддержки мэра Москвы. Это, по мнению эксперта, создает впечатление двойственного характера ведения внутренней политики: «Одни отвечают за рукава, другие — за пуговицы».

Несмотря на то, что правительство Сергея Собянина делает намного больше, чем его предшественники, слабая поддержка главы города, по мнению Евгения Сучкова, связана с тем, что в Москве не сформирован положительный образ Сергея Собянина, что также относится ко многим губернаторам в регионах, и не сформирован месседж: что, как и зачем делается.

В заключение эксперт отметил наличие гражданского общества в Москве, однако обратил внимание на то, что оно не имеет влияния: «Те массовые акции, которые проходили в 2011 году — вызов не московской власти, а федеральной, в связи с подсчетом голосов на партийных выборах».

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола проанализировали социально-экономическую и политическую ситуацию в российских городах-миллионниках, а также оценили состояние элитных групп российских мегаполисов.