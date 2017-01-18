Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров считает «конструктивной дискуссией» групповую стычку депутатов во время пленарного заседания 18 января по поводу передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви, передает корреспондент ИА REGNUM.

Life.ru Стычка в Заксобрании Петербурга. Скриншот видео телеканала Life78

«Это была конструктивная дискуссия», — объявил спикер, напомнив, что именно парламент и есть место для подобных споров. «Дискутировали» противники передачи собора со сторонниками. Причиной стычки, едва не обернувшейся дракой, стал отказ Вячеслава Макарова дать оппозиции шанс внести поправки в документ об ускорении передачи Исаакия церкви.

«Яблочник» Михаил Амосов вскочил с места и принялся перекрикивать председателя, расхаживая по залу, ему наперерез бросились единороссы, которые несколько раз схватили Амосова за руки, чтобы посадить его на место. «Присели все!» — кричал спикер Макаров в микрофон, чтобы утихомирить депутатов, но это удалось сделать далеко не с первого раза. «Какой горячий у нас парламент», — усмехнулся спикер.

Утром 18 ноября депутаты из «Единой России» и ЛДПР удивили коллег: внесли с голоса обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому, где просят федерального чиновника способствовать скорейшей передаче памятника в безвозмездное пользование РПЦ. Оппозиционеры текста ранее не видели, причем на заседании единороссы заблокировали их запрос к губернатору Георгию Полтавченко, где те просили градоначальника объяснить причины необходимости передачи Исаакиевского собора.

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Депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Ольга Ходунова и Алексей Ковалев высказались против передачи с трибуны, Амосов же также попросил коллег хотя бы дать возможность внести поправки в обращение, чтобы способствовать сохранности музея. Но спикер такого шанса не дал, требуя голосования сразу в двух чтениях.

«А поправки? Где поправки?» — кричал Амосов с места. «Я докладчик, времени на поправки не даю», — отвечал ему Вячеслав Макаров уже в микрофон и сделал «под стенограмму» два замечания Амосову. Того поддержали и другие противники передачи собора, но им никто замечаний объявлять не стал.

Напомним, согласно решению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.