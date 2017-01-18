Екатеринбург, 18 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по факту падения с крыши дома ледяной глыбы на беременную женщину возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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На данный момент уголовное дело является бесфигурантным и возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Для установления степени тяжести полученных потерпевшей травм в ходе следствия будет назначена экспертиза. Также будут установлены лица ответственные за эксплуатацию здания и недопущения случаев схода снега и льда с крыши дома.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, происшествие в Екатеринбурге произошло 17 января возле дома №72 по улице Шмидта. Едва не погибла жительница Екатеринбурга. По словам самой пострадавшей, которая после инцидента была доставлена в больницу, по этой дороге ежедневно ходят школьники находящегося неподалёку учебного заведения.

По данному факту прокуратура Свердловской области начала проверку, в результате которой было установлено, что дом обслуживается УК «Стандарт». В самой компании заявили, что мероприятия по очистке крыш должны были начаться в тот же день. Они также указали на то, что снег мог сойти с самовольно установленного одним из жителей дома козырька над балконом. Они намерены указать этот факт при проверке, а также учитывая то, что ранее гражданину было предписано устранить нарушения, руководство УК намерено обратиться в суд.