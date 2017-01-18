Москва, 18 января, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций предлагается установить предельный возраст — 65 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

Михаил Нестеров. Портрет хирурга С.С. Юдина. 1935

Согласно законопроекту, такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров. По достижении этого возраста предусматривается, что лица, занимающие должности руководителей и заместителей руководителей, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

При этом срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медорганизации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников медорганизации.

Законопроект предлагает заключать с заместителем руководителя государственной или муниципальной медорганизации по достижении им возраста 65 лет срочный трудовой договор. При этом срок окончания договора не должен превышать срока окончания полномочий руководителя такой организации.

Предусматривается, что документ в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2017 года. Законопроектом предусмотрен переходный период: трудовые договоры, заключенные с руководителями и заместителями руководителей государственных и муниципальных больниц и поликлиник, которые достигли на 1 июня 2017 года возраста 65 лет или достигнут этого возраста в течение трех лет после этого времени, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных договорами, но не более чем в течение 3 лет со дня вступления закона в силу.