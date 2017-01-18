Воронеж, 18 января, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Воронеж автомобиль скорой помощи, который ехал по вызову к 90-летнему мужчине, застрял в сугробе прямо во дворе жилого дома на улице Героев-Сибиряков. Инцидент произошел на днях, а фото застрявшего автомобиля 17 января в сети выложили очевидцы.

Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

Врачи скорой (автомобиль принадлежит частной клинике) пешком дошли по адресу вызова. Пока медики оказывали помощь, водитель пытался вызволить машину. В итоге за пациентом приехал другой автомобиль.

«Конечно, это ненормально. Но это сплошь и рядом по городу Воронежу. Это не первый случай. Не только наша скорая буксует, но и другие. Мы сейчас без лопат не выезжаем», — цитирует ВГТРК «Воронеж» главного врача скорой помощи Алексея Веденеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с уборкой снега в Воронеже подробно обсуждалась на специальном совещании у губернатора 17 января. Представитель мэрии заявил, что в этом году количество выпавшего снега значительно превышает норму, и коммунальщики просто не справляются с объемами — тем более что существует серьезный дефицит коммунальной техники.

Глава региона прямо назвал ситуацию с уборкой снега неудовлетворительной, а предложения, которые были высказаны представителями горадминистрации, рекомендовал вносить в начале сезона, а не в самый его разгар.