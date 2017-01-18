Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к министру культуры России Владимиру Мединскому с официальной просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

В тексте принятого 18 января обращения к министру культуры говорится о миллионах верующих, которые поддерживают это решение. Постановление приняли 41 голосом в целом. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не позволил вносить поправки в документ.

Постановление не обсуждалось в Мариинском дворце, его внесли с голоса. Инициаторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия» и ЛДПР, докладчиком — сам спикер Макаров. При этом единороссы заблокировали обсуждение депутатского запроса оппозиции к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разъяснить, зачем именно стоит передавать Исаакий.

Напомним, что в 2015 году и Полтавченко, и Мединский высказывались против передачи Исаакиевского собора в руки церкви.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник выступил против обращения. «Мы считаем, что это не вопрос о вере, а об элементарном стяжательстве, вот о чем», — сказал Резник. Он указал на пример переданного РПЦ Казанского собора, колоннада которого, по словам депутата, отреставрирована без участия квалифицированных специалистов.

«В обращении говорится о том, с какой радостью восприняли новость миллионы верующих. Мне ничего об этом не известно, но я знаю, что за неделю более 200 тысяч человек подписались под петицией против передачи собора, а петиция за передачу собрала 106 подписей, после чего была закрыта», — заявил «яблочник» Борис Вишневский.

Он напомнил, что в 2015 году Полтавченко объяснил нецелесообразность передачи Исаакия церкви, и тогда никто не обвинял Смольный «в провокаторстве, разжигании вражды и не объявлял их бесами». «Ничего не изменилось с осени 2015 года. Как тогда, так и сейчас Санкт-Петербургская епархия, так и Московская патриархия открыто заявляют, что расходы на поддержание памятника должен брать на себя город, а не они. Это прямое нарушение закона, одного этого достаточно, чтобы отказать в передаче», — сказал Вишневский.

Его однопартиец Михаил Амосов призвал подумать «не только о защите верующих, но и о защите прав всех других людей», поэтому попросил возможности оппозиционерам внести поправки, раз проект документа появился у них на руках лишь утром в среду перед пленарным заседанием. Против обращения выступили также «эсер» Алексей Ковалев и коммунист Ольга Ходунова.

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Однако постановление приняли сразу в двух чтениях. Депутат Амосов принялся кричать о поправках с места, но спикер Макаров попытался перекричать «яблочника» в микрофон, сделал ему два замечания и объявил, что он поправки не позволяет, так как именно он — докладчик по вопросу.

«Что меня сразу насторожило — так это ваши слова о том, что «всё только начинается». Не мы первые начали провоцировать, подстрекать и призывать», — обратился Макаров к оппозиционерам. Он объявил, что категорически поддерживает и готов взять на себя всю ответственность за исполнение федерального закона о передаче имущества церкви.

«Никогда в армии за 32 года я не видел ни одного атеиста. Были вшиты в офицерские ремни крестики, носили их в специальных карманчиках, но все дети — крещеные, и все обязательно молились. И не только там», — заключил Макаров.

Позднее фракция «Яблока» взяла перерыв и объявила протест против отказа единороссов дать коллегам возможность внести поправки в документ, а также призвала их «провести работу внутри себя».

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Напомним, 10 января 2017 года Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Ранее он выступал против такого шага, так как считал, что это грозит серьезным финансовым ущербом городской казне. Однако после обращения главы РПЦ патриарха Кирилла губернатор изменил свое мнение на противоположное.

Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.