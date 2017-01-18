Лондон, 18 января, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Отказавшийся выступать за английский ФК «Вест Хэм Юнайтед» французский полузащитник Димитри Пайет готов травмироваться, лишь бы больше не носить майку этой команды. О намерении вернуться обратно в ФК «Марсель» (Франция) он сообщил в интервью португальской газете A Bola.

Egghead06 Димитри Пайет

«Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки», — заявил Пайет.

Футболист напомнил, что он человек и имеет право решать своё будущее сам. Майку «Вест Хэма» он больше не наденет.

Ранее француз сообщил о своём решении руководству английского клуба. Ответом ему был отказ перехода в «Марсель» за £20 млн.

Напомним, Пайет перешёл из «Марселя» в «Вест Хэм» летом 2015 года. В финале чемпионата Европы 2016 года в игре против Португалии был травмирован форвард португальской сборной Криштиану Роналду.

В результате в Instagram Пайета были размещены более 200 тысяч сообщений с угрозами. Тем не менее, в итоге чемпионата француз был признан лучшим игроком турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Пайет прокомментировал травму Роналду, которую он получил после столкновения с французом. Он выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что не хотел травмировать португальца. «Это был игровой эпизод», — сказал он.