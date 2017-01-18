Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 11:33 — ИА Регнум. С трибуны петербургского парламента депутаты от «Единой России» призвали экономическую полицию, ФСБ, Следственный комитет, Смольный, Контрольно-счетную палату и контрольную группу Законодательного собрания проверить деятельность директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова и подведомственного ему учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

До этого парламентское большинство не позволило рассмотреть по существу запрос к губернатору Георгию Полтавченко о том, зачем конкретно необходимо передавать в ведение РПЦ Исаакиевский собор.

«Очень хорошо, когда человек владеет вопросом, но плохо, когда он пытается ввести всех в заблуждение. Меня волнует поведение директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова. Он подстегивает общественное мнение и вводит его в заблуждение, это не очень здорово», — заявил единорос Андрей Васильев.

Напомним, директор музея Николай Буров заявляет, что считает нецелесообразной передачу собора в пользование церкви, так как это фактически разрушит музей.

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Андрей Васильев заявил, что в 2007 году в ГМП «Исаакиевский собор» передали всего 1 тыс. 160 музейных экспонатов, а не «многие тысячи», о которых якобы говорит Буров.

«Что ж, у нас директор музея не знает, сколько там предметов? Конкретной цифры не называет. Я обращаюсь к вице-губернатору Кириллову, Контрольно-счетной палате, нашей контрольной группе — надо проверить тогда, чтоб не вышел скандал, как с Эрмитажем, когда ценности продавали направо и налево», — сказал Васильев.

По мнению единоросса, также «очень некрасиво» со стороны директора заявлять, будто в ГМП работает около 400 сотрудников, так как неизвестно, сколько из них музейные работники, а сколько — сотрудники администрации.

«Буров в 2015 году задекларировал доход в 6,7 млн рублей, что гораздо больше, чем спикер парламента или губернатор Петербурга. Кроме того, он занимается гастрольной иностранной деятельностью», — сказал Васильев. Единоросс считает, что это «неправильно», когда директор государственного музея получает такую большую зарплату, ездит на гастроли за рубеж, а при этом жалуется на то, что он «выдохся».

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Депутат Александр Ходосок из «Единой России» также обратил внимание, что музей «кичится» слишком высокими доходами, но при этом не снижает цены на билеты. В частности, в прошлом году доходы Исаакия превысили запланированные на 100 млн рублей.

«Значит, они не просчитаны и могут дать возможность для злоупотреблений со стороны дирекции музея. Правоохранительные органы, ОБЭП, Следственный комитет, ФСБ, наконец, должны обратить внимание на музей, который возглавляет Буров», — сказал Ходосок.

Он также заметил, что отдельно следует расследовать, квалифицированные ли специалисты сейчас проводят экскурсии в Исаакиевском соборе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Николай Буров сообщил, что занял пост директора при доходе музея в 360 млн рублей и посещаемости в 2,6 млн человек в год. Сегодня Исаакий зарабатывает около 800 млн рублей, в 2016 году его посетили 3,9 млн туристов.

Буров последовательно выступал против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. После принятого Георгием Полтавченко решения передать собор, Буров подчеркнул, что не собирается вступать ни в какое противостояние с властью и спорить с Георгием Полтавченко в публичном поле не будет.

Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.