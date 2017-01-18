Ростов-на-Дону, 18 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» подписал первый контракт во время зимней паузы в сезоне 2016/17. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 18 января, второй сбор вместе с командой проведёт форвард Марко Девич.

Shakhtar.com Марко Девич

Контракт с «Ростовом» подписан на 1,5 года. К команде Марко Девич присоединится на втором сборе, который стартует 25 января.Известно, что нападающий из Сербии до 2004 года выступал за местные команды, затем перешёл в футбольные дружины на Украине. Защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтёра». В 2008 году Девич принял украинское гражданство и стал игроком национальной команды.

С 2013 года форвард провёл два сезона в «Рубине», после перешёл в катарский «Аль-Райян», но вернулся в казанскую команду. Всего за карьеру провел 397 матчей, отправив в ворота соперников 139 мячей. За «Рубин» сыграл 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, желто-синие продолжают готовиться ко второй части сезона 2016/17 в Абу-Даби (ОАЭ). Дружина тренируется по системе Курбана Бердыева, которая успешно была применена в казанском «Рубине». Что касается первого контрольного матча, то он завершился со счётом 4:0 в пользу «Ростова». Подопечные Ивана Данильянца не оставили шансов на победу клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Впереди у желто-синих матч с клубом из Китая. С «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу донской клуб проведет контрольный матч 19 января.