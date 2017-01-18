Москва, 18 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 17 января выросли в ожидании публикации 17 января отчета ОПЕК по запасам нефти. Котировки нефти поддержали оптимистичные комментарии от министра энергетики Саудовской Аравии и главы нефтяной компании Saudi Aramco о перспективах добычи сланцевой нефти в Штатах и вероятности ребалансировки черного золота уже в середине 2017 года, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

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«Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,14%, до 55,94 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,57%, до 52,67 доллара за баррель», — привел цифры Козловский.

«17 января среди ключевых событий: ежемесячный отчета ОПЕК, данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, данные по безработице в Великобритании. Также состоятся заседание ЦБ Канады по денежной политике, выступления главы ФРС Йеллен, главы ЦБ Канады Полоза и членов ФРС Кашкари и Каплана», — отметил эксперт.