Путин подарил Додону карту исторической Молдавии без Румынии и Украины
Кишинёв, 18 января, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил находящемуся с официальным визитом в Москве президенту Молдавии Игорю Додону карту Молдавии XVII века, где в ее состав входит часть нынешних территорий Румынии (запрутская Молдова) и Украины (Северная Буковина и Южная Бессарабия), передает корреспондент ИА REGNUM. Ни Румынии, ни Украины в то время не было.
Додон прокомментировал подарок, заявив, что румынские журналисты спрашивают его, почему он говорит, что Румыния плохая, «а Россия разве хорошая?» «Я говорю, что Россия тоже нехорошо поступила. В 1812 году поторопились, подписав Бухарестский мирный договор и поставив границу по Пруту. Могли бы поставить границу по исторической Молдове, тогда бы наша страна была другой», — добавил молдавский лидер.
Он в свою очередь подарил Владимиру Путину статуэтку, изображающую российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира, который был его ближайшим союзником.
Справка ИА REGNUM :
Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в
Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году русскими войсками, и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Османской империей в 1812 году, вошла в состав Российской империи.
Государство Румыния появилось по решению Берлинского конгресса в 1878 году, его основу составили объединившиеся княжества Валахия и Молдавия (без Бессарабии и Буковины). В декабре 1917 года Румыния оккупировала никогда не принадлежавшую ей Бессарабию. В 1940 году СССР вернул Бессарабию, в результате присоединения которой к Приднестровью была образована Молдавская ССР, распавшаяся в 1990—1991 гг.