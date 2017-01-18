Кишинёв, 18 января, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил находящемуся с официальным визитом в Москве президенту Молдавии Игорю Додону карту Молдавии XVII века, где в ее состав входит часть нынешних территорий Румынии (запрутская Молдова) и Украины (Северная Буковина и Южная Бессарабия), передает корреспондент ИА REGNUM. Ни Румынии, ни Украины в то время не было.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция с Президентом Молдовы Игорем Додоном. 17.01.2017

Додон прокомментировал подарок, заявив, что румынские журналисты спрашивают его, почему он говорит, что Румыния плохая, «а Россия разве хорошая?» «Я говорю, что Россия тоже нехорошо поступила. В 1812 году поторопились, подписав Бухарестский мирный договор и поставив границу по Пруту. Могли бы поставить границу по исторической Молдове, тогда бы наша страна была другой», — добавил молдавский лидер.

Он в свою очередь подарил Владимиру Путину статуэтку, изображающую российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира, который был его ближайшим союзником.

Справка ИА REGNUM :

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества.

Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году русскими войсками, и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Османской империей в 1812 году, вошла в состав Российской империи.

Государство Румыния появилось по решению Берлинского конгресса в 1878 году, его основу составили объединившиеся княжества Валахия и Молдавия (без Бессарабии и Буковины). В декабре 1917 года Румыния оккупировала никогда не принадлежавшую ей Бессарабию. В 1940 году СССР вернул Бессарабию, в результате присоединения которой к Приднестровью была образована Молдавская ССР, распавшаяся в 1990—1991 гг.