Вашингтон, 18 января, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Представитель США в ООН Саманта Пауэр считает, что «агрессивные и дестабилизирующие действия» России являются «угрозой мировому порядку», передает Reuters 18 января.

Dish.andrewsullivan.com Саманта Пауэр

«Действия России не приведут к новому мировому порядку. Они уничтожат тот, который существует», — заявила Пауэр на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Кроме того, госпожа Пауэр предостерегла администрацию будущего президента США от смягчения «карательных мер» в отношении России.

«Облегчение карательных мер в отношении российского правительства, когда они не изменили свое поведение, только ободрит Россию», — считает Пауэр.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, является сторонником улучшения отношений с Россией — действия уходящей администрации, ответственность за которые также разделяет представитель США в ООН, фактически привели к «новой холодной войне».

За восемь лет президентства уходящего американского лидера Барака Обамы страны ввели в отношении друг-друга санкции и «контрсанкции», практически остановлено сотрудничества между США и Россией по ключевым вопросам мировой безопасности, экономического сотрудничества и научных исследований.