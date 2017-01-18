Банжул, 18 января, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Президент Гамбии Яхья Джамме объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране, передает Reuters 18 января.

Гамбия

«Настоящим заявляю о состоянии чрезвычайного положения на всей территории Исламской Республики Гамбия», — говорится в заявлении президента.

Согласно режиму ЧП, в стране будут «жестоко подавляться… акты неповиновения» и «действия, направленные на нарушение общественного порядка».

Как передавало ИА REGNUM, завтра, 19 января, в Гамбии должна состояться инаугурация нового президента Адамы Барроу, который победил «вечного» президента Яхья Джамме на выборах в декабре. Джамме первоначально признал поражение, однако позднее внезапно передумал и заявил, что «отдаст власть только Аллаху».

Действия президента Джамме уже вызвали политический кризис в стране и резкий протест со стороны соседей — войска ЭКОВАС на границе с Гамбией приведены в боевую готовность.