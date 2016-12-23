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Президент Гамбии не уходит: войска ЭКОВАС приведены в боевую готовность

Политика
Президент Гамбии заявил, что останется у власти, несмотря на то, что он проиграл президентские выборы 1 декабря
Войска ЭКОВАС
Иллюстрация: US Army Africa
Войска ЭКОВАС

Банжул, 23 Декабря 2016, 13:37 — REGNUM  Западноафриканский блок стран привел свои вооруженные силы в состояние полной «боевой готовности» на случай, если президент Гамбии Яхья Джамме откажется покинуть свой пост до 19 декабря, заявил президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза, сообщает 23 декабря Reuters.

Региональные лидеры уполномочили президента Нигерии Мухаммаду Бухари стать посредником в разрешении кризиса в Гамбии и предложить Джамме «почетный уход», но если Джамме откажется, будут задействованы вооруженные силы ЭКОВАС, заявил Де Соуза.

«…Мы привели резервные силы в состояние боевой готовности на случай, если он не примет предложение до 19 января, когда заканчивается его мандат…», — сказал Де Соуза.

Напомним, Джамме заявил, что останется у власти, несмотря на то, что он проиграл президентские выборы 1 декабря. Победу на выборах одержал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адама Барроу.

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