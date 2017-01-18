Мадрид, 18 января, 2017, 06:27 — ИА Регнум. «Россия протягивает руку дружбы Трампу, но в то же время заявляет о шпионаже, ведущемся Соединенными Штатами, — отмечает издание. — Сергей Лавров говорит, что разведка США увеличила свою активность в последние годы, и осуждает «враждебную политику по отношению к России».

Donald Trump Трамп

«Кроме того, глава МИД России настаивает на том, что утверждения о «взломе» американских выборов российскими хакерами являются необоснованными, и считает, что решение о вмешательстве Кремля в Сирии было правильным, — перечисляет пункты, трактовка Россией которых Запад не устраивает. — Главный московский дипломат заявил, что Москва поступила правильно, когда приняла «просьбу законного правительства Сирии, страны — члена ООН, чья столица в момент обращения была на грани захвата террористами».

«Что касается Украины, то Кремль, по словам Лаврова, не собирается что-нибудь модифицировать в Минских соглашениях или вообще переписывать заново план урегулирования конфликта на востоке этой страны».

Раньше обычно после этих слов в испанских газетах шла дежурная фраза о том, что «Россия не выполняет договоренностей, достигнутых в Минске, и именно поэтому противостояние в Донбассе продолжается». Теперь этой фразы в тексте El Mundo нет. Жесткая позиция Москвы по соглашению «нормандской четверки», похоже, заставляет страны ЕС пересматривать свои взгляды на проблему.