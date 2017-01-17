Вашингтон, 18 января, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама сократил срок пребывания в тюрьме информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, приговорённой к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов Пентагона, передаёт ABC News.

Брэдли Эдвард Мэннинг во время службы

По информации телеканала, из постановления Белого дома следует, что срок тюремного наказания для Челси Мэннинг должен истечь 17 мая 2017 года.

Ранее, напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США при условии, что Барак Обама помилует Челси Мэннинг. Также в январе в СМИ появлялась информация, что президент США включил информатора WikiLeaks в список на возможное смягчение наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, рядовой американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Он признал, что передал сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Вскоре после помещения в тюрьму штата Канзас осуждённый заявил о желании сменить пол. Мэнингу было позволено, оставаясь в тюрьме, пройти курс гормональной терапии. В марте 2015 года Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Брэдли Мэннинга женщиной. Ему было разрешено взять женское имя Челси Элизабет.

В июле этого года сообщалось о госпитализации Мэннинг после неудачной попытки самоубийства. Позднее информатор WikiLeaks объявлял голодовку по причине отсутствия должного медицинского ухода, связанного со сменой пола.