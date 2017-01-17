Москва, 17 января, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Во время переговоров в Москве основные палестинские партии объявили о заключении соглашения о создании правительства национального единства до проведения выборов, сообщает 17 января Agence France-Presse.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

«Мы достигли соглашения, согласно которому, в течение 48 часов мы призовем (палестинского лидера — прим. ИА REGNUM ) Махмуда Аббаса начать консультации по созданию правительства национального единства», — заявил официальный представитель ФАТХ Аззам аль-Ахмад.

Напомним, неофициальными переговоры в Москве начались 15 января под эгидой официальных представителей РФ с целью восстановления «единства палестинского народа». На переговорах участвовали представители ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада Палестины» и других фракций.

Последний раз выборы в Палестине, в которых участвовали представители как ХАМАС, так и ФАТХ, проходили в 2006 году.