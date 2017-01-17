Париж, 17 января, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр республики Мануэль Вальс в ходе визита в Бретань в рамках предвыборной кампании получил пощёчину от 19-летнего молодого человека. Об этом сегодня, 17 января, передает BFM TV.

Olaf Kosinsky Мануэль Вальс

Вальс выходил из здания вместе с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом. В этот момент 19-летний молодой человек ударил Вальса по лицу. По данным местных СМИ молодой человек принадлежал к одному из националистических движений.

Напомним, в декабре минувшего года в ходе одной их предвыборных акций Вальс был обсыпан мукой.

Вальс выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции 5 декабря минувшего года. Он выдвигается в качестве кандидата от Социалистической партии. За годы президентства Франсуа Олланда рейтинг социалистов во Франции катастрофически низок. Олланд даже не решился выдвигаться на второй срок, так как шансов на победу у него нет никаких.