Минск, 17 января, 2017, 21:20 — ИА Регнум.



Сирийские или иные беженцы с территории Европейского союза не будут размещаться в центрах для мигрантов, которые будут построены в Белоруссии на средства ЕС. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, решение о выделении 7 млн евро на строительство центров было принято Еврокомиссией с целью реализации в республике проекта международной технической помощи «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».

Средства будут предоставлены в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании финансового соглашения, которое должно бытьзаключено между МВД Белоруссии, Еврокомиссией и представительством Международной организации по миграции в Белоруссии. Сообщается, что его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

«Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. «На текущий момент у МВД и Госпогранкомитета отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК», — уточняют в пресс-службе.

Согласно информации МВД Белоруссии, помимо создания центров денежные средства предназначаются также для «содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач».

Напомним, 13 января немецкая газета Die Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы ЕС сообщила, что Евросоюз выделит Белоруссии 7 млн евро на строительство на территории республики центров для размещения нелегальных мигрантов. Деньги будут выделены Минску в течение трёх лет — с 2017 по 2020 год. На эти средства должно быть построено несколько центров, отвечающих «лучшим европейским и международным стандартам», каждый из которых будет рассчитан на 30−50 человек.

Издание сообщило, что центры в Белоруссии будут ориентированы на три группы мигрантов: беженцев из Сирии и с Украины, а также граждан России, которые направляются в Евросоюз в поисках работы по экономическим причинам.

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