Бишкек, 17 января, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Китайский нефтеперерабатывающий завод «Джунда», работающий на территории киргизского города Кара-Балта, сможет получить беспошлинную российскую нефть для производства горюче-смазочных материалов для внутреннего рынка Киргизии. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизской Республики Олег Панкратов на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике.

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По имеющимся данным, летом 2016 года представители киргизского и российского правительств подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов», в соответствии с одним из пунктов которого стороны должны ежегодно до 31 декабря согласовывать объемы топлива, поставляемого в Киргизию из России без взимания экспортной пошлины.

«В сложившейся ситуации есть вероятность, что российская сторона при составлении окончательной версии индикативного баланса, с учетом выделения объемов сырой нефти, сократит объем поставок готовой продукции с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Киргизии», — подчеркнул заместитель исполнительного директора Международного делового совета Данияр Медеров.

В этой связи, отмечают в этом бизнес-сообществе, необходимо оценить, насколько переработка сырой нефти на киргизстанских НПЗ целесообразна для снижения стоимости горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке этой среднеазиатской страны.

В настоящее время такой информации у киргизской стороны нет. «Необходимо получить соответствующие расчеты, провести оценку оптимизации стоимости ГСМ и только потом принимать решение о включении объемов сырой нефти в индикативный баланс — то есть быть уверенными, что переработка российской сырой нефти на отечественных НПЗ действительно позволит снизить стоимость ГСМ на внутреннем рынке Киргизии», — констатировал Данияр Медеров и добавил, что в настоящее время расположенные в республике НПЗ загружены лишь на 25% от имеющихся мощностей и производят топливо, значительно уступающее по качеству импортируемым из России нефтепродуктам.

ИА REGNUM напоминает, что строительство китайского нефтеперерабатывающего завода «Джунда» в городе Кара-Балта, расположенном в 60 км западнее столицы Киргизии, началось в 2010 году и завершилось спустя четыре года. Стоимость этого проекта превышает $350 млн (более 20,86 млрд рублей по текущему курсу).

В январе 2014 года данное предприятие, способное производить бензин, дизтопливо и сжиженный газ, ввели в эксплуатацию. На заводе было создано около 1000 рабочих мест. В 2014 году НПЗ «Джунда» произвел 65,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, в 2015 году — 143,8 тыс. тонн и в 2016 году — 99,4 тыс. тонн.