Донецк, 17 января, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться в одно государство. Об этом сегодня, 17 января, сообщает телеканал RT.

Bundeskanzlerin.de Лидеры стран «нормандской четвёрки»

Захарченко пояснил, что он как лидер ДНР и Игорь Плотницкий как лидер ЛНР поставили свои подписи под Минскими соглашениями. «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — сказал Захарченко.

Также Захарченко напомнил, что после проведенного в мае 2014 года референдума ЛНР и ДНР тесно взаимодействуют. Глава ДНР пояснил, что республики «давно уже объединены через Новороссию, мы уже федерация, по большому счету».

Напомним, недавно Плотницкий и Захарченко побывали с официальным визитом в Крыму.